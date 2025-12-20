Россия выразила готовность помочь Армении с модернизацией АЭС и развитием железных дорог

В ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией стороны обсудили сотрудничество в сфере мирного использования атома, а также этапы продления работы действующей Армянской АЭС.

Российская сторона выразила готовность делиться компетенциями и оказывать содействие в рамках разработки новых совместных проектов в атомной сфере.

В транспортной сфере стороны обсудили вопросы развития железнодорожной инфраструктуры Армении с участием российских компаний.

Источник: news.am