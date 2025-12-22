 Макрон заявил о запуске масштабной военной программы - СМИ | 1news.az | Новости
В мире

First News Media09:35 - Сегодня
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске масштабной программы военной модернизации, несмотря на финансовую неопределенность и отложенные бюджетные переговоры.

Проект включает строительство авианосца нового поколения PANG, который должен заменить действующий "Шарль де Голль". Об этом 21 декабря сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что этот амбициозный оборонный проект направлен на обновление французских военно-морских сил и стимулирование национальной экономики, и привлекает к сотрудничеству широкий спектр поставщиков, большинство из которых являются представителями малого и среднего бизнеса.

Макрон сделал объявление во время выступления перед военными в Абу-Даби. Он отметил, что внедрение этой программы в условиях непростой бюджетной ситуации имеет значительный экономический эффект, несмотря на раздражение, вызванное дискуссиями по поводу приоритетов государственных расходов.

Запуск авианосца нового поколения запланирован на 2038 год, а реализацией проекта занимаются ведущие промышленные компании, среди них Naval Group SA. Однако программу сопровождают бюджетные риски: переговоры по государственным финансам на 2026 год были отложены, а часть законодателей предлагает пересмотреть сроки проекта из-за прогнозируемой стоимости в 10 миллиардов евро.

Французское правительство планирует представить специальный законопроект, который позволит временно перенести ключевые расходные и налоговые решения, чтобы обеспечить финансирование программы.

Источник: "Корреспондент"

