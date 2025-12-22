НАТО откроет в Румынии новый логистический хаб для помощи Украине

НАТО в январе 2026 года откроет на территории Румынии второй по размеру центр координации и транспортировки оружия и военной техники в Украину.

Об этом сообщает defenseromania.ro со ссылкой на заместителя командующего миссией Альянса по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майка Келлера.

Отмечается, что создание нового логистического центра должно обеспечить дополнительный поток поставок вооружения, укрепление логистической устойчивости восточного фланга Североатлантического альянса и разгрузку первого хаба в польском Жешуве.

Келлер уточнил, что новый хаб будет находиться под прямым командованием НАТО и заниматься обработкой запросов на артиллерию, систем противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

Источник: Газета.ру