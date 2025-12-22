 Житель Удмуртии запустил в квартире салют на 100 залпов | 1news.az | Новости
Житель Удмуртии запустил в квартире салют на 100 залпов

First News Media10:42 - Сегодня
Житель удмуртского Глазова спалил квартиру, запустив в гостиной фейерверк на 100 залпов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером 20 декабря в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Глинки в городе Глазове, уточняет ведомство.

"Пожарных вызвали соседи. Сначала они услышали громкие хлопки за стеной, а спустя некоторое время почувствовали запах гари. Как выяснилось, 43-летний мужчина устроил салют прямо в своей гостиной, где поджёг фейерверк на 100 залпов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к прибытию пожарных в квартире было плотное задымление, горела мебель. Сам хозяин эвакуировался до прибытия спасателей.

"В ходе разведки под кроватью бойцы нашли кота, он не подавал признаки жизни. Его вынесли на свежий воздух, где попытались реанимировать. В результате, это удалось - хвостатый задышал. Площадь пожара составила пять квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 11 человек и три единицы техники МЧС России", - рассказали спасатели.

Источник: РИА Новости

