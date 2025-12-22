 В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров | 1news.az | Новости
В мире

В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров

First News Media11:10 - Сегодня
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой привели в действие взрывное устройство, которое установили под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался генерал-лейтенант Фанил Сарваров, начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

По поручению председателя Следственного комитета в расследование включены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия, назначаются судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, а также изучаются материалы с камер видеонаблюдения.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая возможность «причастности к организации преступления украинских спецслужб».

Источник: Газета.ру

