Турция спустя 13 лет вновь будет представлена в Сирии на уровне посла

Посол Турции Нух Йылмаз в понедельник приступает к исполнению своих обязанностей в Сирии, Анкара вновь будет представлена в Дамаске на уровне посла спустя 13 лет.

Об этом сообщает газета Türkiye.

О назначении Йылмаза послом в Дамаске было объявлено в октябре, а в ноябре он был утвержден в этой должности президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"С завершением срока полномочий временного поверенного в делах Турции Бурхана Кёроглу Анкара впервые за 13 лет будет представлена в Дамаске на уровне посла", - пишет газета.

В 2013 году Йылмаз поступил на службу в национальную разведывательную организацию Турции, где до 2023 года работал вместе с нынешним министром иностранных дел Хаканом Фиданом. После назначения Фидана главой МИД в июне 2023 года Йылмаз перешел в министерство иностранных дел, заняв посты главного советника министра и председателя центра стратегических исследований.