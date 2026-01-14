 Известный футболист убит во время протестов в Иране - ФОТО | 1news.az | Новости
Известный футболист убит во время протестов в Иране - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:17 - Сегодня
Известный футболист убит во время протестов в Иране - ФОТО

Сообщается о гибели бывшего футболиста «Трактора» Моджтабы Таршиза во время протестов в Иране.

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что Моджтаба Таршиз, бывший игрок иранского футбольного клуба «Трактор» из Тебриза, погиб в ходе массовых протестов в Иране.

Сообщается, что он был убит силовыми структурами Исламской Республики во время столкновений – по распространяемой в соцсетях информации, в ходе протестов была убита и его супруга.

