Армения

Спецслужба: Армения вряд ли в 2026 году разморозит членство в ОДКБ

First News Media12:55 - Сегодня
Спецслужба: Армения вряд ли в 2026 году разморозит членство в ОДКБ

"Разморозки" членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 г., скорее всего, не будет.

Об этом говорится в ежегодном докладе Службы внешней разведки Армении.

В СВР отметили, что оценка перспектив отношений Армении с организацией не отличается от прошлогоднего анализа, сообщает Sputnik Армения.

Отсутствие вероятности возобновления участия Еревана в работах ОДКБ служба разведки считает "вызовом авторитету" структуры региональной безопасности и поводом к тому, чтобы остальные члены ОДКБ "сделали выводы".

Напомним, впервые о заморозке участия в ОДКБ заявил премьер Армении Никол Пашинян в феврале 2024 г.

В ответ на заявления в Москве неоднократно отмечали, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что разговоры о выходе Армении из организации не имеют юридических оснований, охарактеризовав их как "словесную эквилибристику".

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отмечал, что заморозка участия Армении в ОДКБ стала следствием давления со стороны западных государств.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о том, будто ОДКБ "оставила Армению в беде", не соответствуют действительности.

