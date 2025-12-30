Галузин: Баку дал согласие на новый консульский доступ к арестованным россиянам
Россия на днях получила согласие Баку на повторный консульский доступ к арестованным в Азербайджане российским гражданам.
Об этом заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Галузин сказал, что этот вопрос - "один из ключевых приоритетов работы на азербайджанском направлении".
Напомним, что в июле в Баку были задержаны члены двух организованных преступных группировок, состоящих из граждан РФ и подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях.
