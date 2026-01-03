Трамп заявил, что операция США в Венесуэле прошла «блестяще»

Операция Вооруженных сил США в Венесуэле, в том числе захват президента страны Николаса Мадуро, была заранее хорошо спланирована и прошла блестяще.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция», - сказал американский лидер в кратком комментарии для газеты The New York Times.

Отвечая на вопрос о том, действовал ли он с разрешения Конгресса, Трамп сообщил, что затронет эту тему на пресс-конференции, которая должна состояться сегодня в 20:00 по бакинскому времени.