Tesla уступила BYD лидертво по производству электромобилей

Компания Tesla утратила звание самого продаваемого в мире производителя электромобилей, сообщает британский телеканал Sky News.

Американская компания столкнулась с трудностями из-за беспокойств по поводу политической деятельности ее генерального директора Илона Маска и жесткой конкуренции с зарубежными аналогами, что привело к снижению продаж второй год подряд.

Компания Tesla заявила, что в 2025 году поставила 1,64 миллиона автомобилей, что на 9% меньше, чем годом ранее.

Китайский конкурент BYD, продавший в прошлом году 2,26 миллиона автомобилей, теперь является крупнейшим производителем электромобилей.

Так, в период с октября по декабрь 2025 года было продано 418 227 автомобилей Tesla, что меньше прогнозируемых аналитиками FactSet 440 тыс.

На общий объем продаж могло повлиять прекращение действия налоговой льготы в размере 7500 долларов (5500 фунтов стерлингов), отмененной администрацией Трампа в конце сентября прошлого года.

Несмотря на это, акции Tesla завершили 2025 год с ростом примерно на 11%. Инвесторы надеются, что Маск сможет реализовать свои амбиции и сделать компанию лидером в сфере услуг роботакси, а также убедить потребителей принять человекоподобных роботов, способных выполнять основные задачи в домах и офисах.

Аналитики ожидают, что тенденция к снижению продаж и прибыли в конечном итоге изменится в обратную сторону в 2026 году.

В ноябре Маск одержал победу на голосовании акционеров, в результате которого он получит дивиденды в размере 1 триллиона долларов, если компания выполнит ряд чрезвычайно амбициозных целевых показателей в течение следующих 10 лет.