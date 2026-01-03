 FT: В Европе произошел раскол из-за ударов США по Венесуэле | 1news.az | Новости
В мире

FT: В Европе произошел раскол из-за ударов США по Венесуэле

23:50 - 03 / 01 / 2026
FT: В Европе произошел раскол из-за ударов США по Венесуэле

В Европе произошел раскол из-за атаки США на Венесуэлу и захвата президента страны Николаса Мадуро.

Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

Отмечается, что европейские лидеры разделились во мнениях по поводу американской операции.

Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за «мирную передачу власти в Венесуэле», также указав на необходимость соблюдения «норм международного права и Устава ООН».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони одобрила действия США, а МИД Франции, в свою очередь, заявил о нарушении Вашингтоном международного права.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предстоящий переходный период в Венесуэле должен быть мирным и демократическим, и раскритиковал президента страны Николаса Мадуро.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сложно судить о правовой стороне операции США против Венесуэлы. По его словам, чтобы дать правовую оценку действиям Вашингтона, потребуется время.

