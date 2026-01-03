 Мадуро подписал указ о введении ЧП в связи с атакой США | 1news.az | Новости
В мире

Мадуро подписал указ о введении ЧП в связи с атакой США

First News Media12:20 - Сегодня
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране из-за военной агрессии США.

Об этом говорится в заявлении правительства Боливарианской Республики, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
«Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии», - говорится в тексте.
Правительство Венесуэлы также заявило, что вооруженные силы страны «развернуты для обеспечения суверенитета и мира». «В строгом соответствии с 51-й статьей Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на осуществление законной самообороны для защиты своего народа, своей территории и своей независимости», - подчеркивается в заявлении.
Источник: ТАСС

