Мадуро подписал указ о введении ЧП в связи с атакой США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране из-за военной агрессии США.

Об этом говорится в заявлении правительства Боливарианской Республики, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

«Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии», - говорится в тексте.

Правительство Венесуэлы также заявило, что вооруженные силы страны «развернуты для обеспечения суверенитета и мира». «В строгом соответствии с 51-й статьей Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на осуществление законной самообороны для защиты своего народа, своей территории и своей независимости», - подчеркивается в заявлении.

Источник: ТАСС