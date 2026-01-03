Взрывы в Каракасе стихли - ОБНОВЛЕНО

Взрывы стихли в столице Венесуэлы Каракасе.

Об этом сообщила газета The New York Times.

При этом очевидцы продолжают слышать звуки пролетающей авиации.

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по подтвержденной информации США нанесли удары по целому ряду объектов в Венесуэле, в том числе по зданию парламента, передает РИА Новости.

«Дворец федеральной законодательной власти в Каракасе подвергся бомбардировке», - следует из сообщения колумбийского лидера.

Также в опубликованном Петро списке фигурируют различные военные объекты на территории Венесуэлы.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса также был атакован во время авиаударов США по Каракасу.

Отмечается, что дом Падрино Лопеса был одной из целей американских бомбардировок. Венесуэльские журналисты в соцсетях утверждают, что в результате этих ударов министр погиб, однако официального подтверждения этой информации нет.