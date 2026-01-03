Трамп провел заседание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп провел в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида совещание по национальной безопасности накануне американских ударов по Венесуэле, следует из распространенного Белым домом графика.

Согласно расписанию, брифинг начался около 17:30 по местному времени в пятницу (02:30 по Баку), на него было отведено около часа. Мероприятие было закрыто для прессы.

В субботу у американского лидера публичных мероприятий не запланировано, возвращение Трампа в Вашингтон намечено на воскресенье.

Между тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом выступит с заявлением по Венесуэле, когда американские военные покинут воздушное пространство Боливарианской Республики.

Как отмечается, американский чиновник подтвердил изданию, что «в Венесуэле идет военная операция», однако отказался предоставить информацию о конкретных целях США.

