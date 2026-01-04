Французский генерал: «Война завтрашнего дня будет автоматизированной на море, на суше и на очень больших высотах»

Война завтрашнего дня будет в значительной степени автоматизированной на море, на суше и на очень больших высотах, поэтому Франция создает эскадрилью истребительных дронов, сообщил французский генерал Брюно Барац.

Этот генерал возглавляет Командование будущих боевых действий (CCF), созданное в 2023 году, которое включает около 200 экспертов - военнослужащих и гражданских специалистов - и функционирует как своего рода "диспетчерская вышка" сухопутных войск, объясняет газета Le Parisien.

По словам генерала, во французских вооруженных силах завершается "создание эскадрильи истребительных дронов в составе 1-го полка морской пехоты, это 400 дронов с легкими транспортными средствами, способными самостоятельно управлять беспилотниками". Оператор будет назначать задачи, а платформы будут их выполнять, уточнил Барац.

Описывая нынешнюю ситуацию с беспилотниками в вооруженных силах, он отметил, что Франция заказала 1 тыс. боевых дронов в июле прошлого года, и это, по его мнению, не так уж много. Он рассчитывает, что промышленность также была бы способна "производить огромные объемы в условиях военной экономики", хотя, полагает генерал, суть не в количестве дронов, а в возможности обеспечить управление их совместным полётом и проводить операции без использования GPS. "Проще говоря, у нас есть гибкость, но нет свободы манёвра. Мы над этим работаем", - заявил генерал Барац.

