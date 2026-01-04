Колумбия созвала срочное заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле

Власти Колумбии обратились к ООН с просьбой о срочном обсуждении ситуации в Венесуэле, связанной с действиями США, сообщила директор административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес.

Колумбия инициировала проведение срочного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Венесуэле, передает РИА «Новости». Поводом для обращения стала агрессия США против Венесуэлы, подчеркнула директор административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес.

По словам Родригес, заседание Совета безопасности ООН назначено на понедельник. Кроме того, Колумбия запросила проведение внеочередного совещания Постоянного совета Организации Американских Государств и встречи глав МИД стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств, где Колумбия в настоящее время занимает пост председателя.

О решениях Колумбия объявила после заседания собственного Совета безопасности, который прошёл в городе Кукута. На встрече обсуждалась текущая обстановка в регионе и возможные меры реагирования на ситуацию вокруг Венесуэлы.