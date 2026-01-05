 Президент Колумбии пообещал дать отпор США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Президент Колумбии пообещал дать отпор США

First News Media14:22 - Сегодня
Президент Колумбии пообещал дать отпор США

Президент Колумбии Густаво Петро отверг обвинения президента США Дональда Трампа в наркоторговле, а также пригрозил народным гневом и «стрельбой по захватчикам» в случае атаки США на Колумбию и своего задержания.

Об этом он написал в соцсети X.

«Я не наркоторговец. Мое единственное имущество – это семейный дом, за который я до сих пор плачу из своей зарплаты. Мои банковские выписки были опубликованы. Никто не сможет сказать, что я потратил больше, чем составляет моя зарплата. Я не жадный»,— отметил он.

Петро подчеркнул, что, напротив, боролся с распространением кокаина и «отдал приказ о крупнейшем в истории изъятии кокаина». Президент заявил, что уже отдал приказ солдатам, по которому любой командир вооруженных сил, который предпочел американский флаг колумбийскому, будет «немедленно уволен из рядов армии». Также Петро пообещал «вновь взяться за оружие», если того потребует ситуация.

Президент подчеркнул, что «верит в свой народ», который «защитит его от любых незаконных актов насилия». Также он отметил, что силы безопасности страны уже получили приказ «стрелять по захватчикам». Петро заявил, что в случае его ареста будет «выпущен на волю» и народный гнев, так как большинство колумбийцев «любят и уважают президента».

23 декабря президент США Дональд Трамп потребовал от Густаво Петро пресечь наркопроизводство в Колумбии. В январе Трамп обвинил его в производстве кокаине, не исключив военной операции против Колумбии, которая была бы аналогична атаке по Венесуэле 3 января 2026 года. В ходе нее США захватили президента Николаса Мадуро вместе с его супругой и вывезли их в США, чтобы осудить за преступления в сфере наркоторговли.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
382

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с ...

Мнение

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной ...

Общество

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей ...

В мире

Еврокомиссия пока не планирует заморозки активов Мадуро по примеру Швейцарии

Еврокомиссия полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

Швейцария замораживает все активы Мадуро

В Париже признали виновными 10 человек по делу о фейках о Брижит Макрон

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Взрыв в баре швейцарского горного курорта мог быть вызван выпущенной в подвесной потолок петардой

В трех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО

Распродан весь запас спортивного костюма, в котором был задержан Мадуро - ФОТО

Стал известен новый руководитель офиса президента Украины

Последние новости

Еврокомиссия пока не планирует заморозки активов Мадуро по примеру Швейцарии

Сегодня, 17:33

CNN: вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

Названы предварительные причины смерти ребенка в больнице Сальяна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:04

Ильхам Алиев: В Азербайджане на протяжении столетий царит атмосфера национально-духовной солидарности

Сегодня, 16:57

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО

Сегодня, 16:48

В Баку и регионах выявлены нарушения по итогам проверок аптек - ФОТО

Сегодня, 16:45

Президент: В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения

Сегодня, 16:40

Еврокомиссия полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

Сегодня, 16:30

Фаик Агаев показал, как и с кем отметил 54-летие - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

Сегодня, 16:15

TƏBİB подвел итоги праздников: почти 28 тысяч обращений в службу скорой помощи

Сегодня, 16:08

ANAMA: В прошлом году обезврежено 6824 мины и 52392 неразорвавшихся боеприпаса - ФОТО

Сегодня, 16:00

Швейцария замораживает все активы Мадуро

Сегодня, 15:50

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной 907-й поправки?

Сегодня, 15:40

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах в Маскате - ФОТО

Сегодня, 15:33

AnewZ: Заявление Трампа о пошлинах и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией: что на самом деле показывает хронология событий

Сегодня, 15:23

Как проект в Баку сделал немецких мастеров известными в Европе - ФОТО

Сегодня, 15:20

Установлена личность азербайджанца, застреленного на рынке в Марнеули

Сегодня, 15:15

Смертельная авария в Баку: «скорая» на высокой скорости сбила мотоциклиста - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:02
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43