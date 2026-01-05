Трамп усомнился в атаке беспилотников на резиденцию Путина

Американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в том, что украинские беспилотники в конце декабря атаковали именно резиденцию российского лидера Владимира Путина.

"Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения... Он сказал, что его дом подвергся атаке. Теперь мы не верим, что это произошло, когда у нас появилась возможность это проверить", - сказал он журналистам. Сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла атаку на резиденцию Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.