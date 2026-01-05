Мадуро и его жена в суде США не признали вину по делу о хранении наркотиков и оружия

Венесуэльский лидер Николас Мадуро на первом судебном заседании в Нью-Йорке заявил о своей невиновности после захвата в ходе военной операции США, передает CNN.

Мадуро, которому предъявлены обвинения в хранении наркотиков и оружия, заявил судье, что он «по-прежнему президент Венесуэлы» и «не виновен ни в чем из упомянутого». Его жена, Силия Флорес, также заявила о своей невиновности. СМИ напомнило, что Мадуро и его супругу доставили в суд Нью-Йорка из центра содержания под стражей в Бруклине, их сопровождали вооруженные агенты Управления по борьбе с наркотиками (DEA), а также автомобильный кортеж и вертолет.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро на своем первом судебном заседании в федеральном суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности после захвата в Каракасе в ходе военной операции США, передает CNN. Мадуро, которому были предъявлены обвинения в хранении наркотиков и оружия, заявил судье, что он «по-прежнему президент Венесуэлы» и «не виновен ни в чем из упомянутого». Его жена, Силия Флорес, которая проходит по делу сообвиняемой, также заявила о своей невиновности.

«Я не виновен. Я порядочный человек. Я по-прежнему президент своей страны», — передал 63-летний Мадуро на испанском языке через переводчика, прежде чем его прервал судья Элвин Хеллерстайн, передает Reuters.

Всего, по данным агентства, речь идет о четырех пунктах обвинения в отношении Мадуро, включающих наркотерроризм, сговор с целью ввоза кокаина и хранение оружия и взрывных устройств. Судья сообщил супругам об их праве уведомить венесуэльское консульство об аресте. На суде также присутствовал американский адвокат Мадуро Барри Поллак.

Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Источник: Forbes