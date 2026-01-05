 Мадуро и его жена в суде США не признали вину по делу о хранении наркотиков и оружия | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Мадуро и его жена в суде США не признали вину по делу о хранении наркотиков и оружия

First News Media22:20 - Сегодня
Мадуро и его жена в суде США не признали вину по делу о хранении наркотиков и оружия

Венесуэльский лидер Николас Мадуро на первом судебном заседании в Нью-Йорке заявил о своей невиновности после захвата в ходе военной операции США, передает CNN.

Мадуро, которому предъявлены обвинения в хранении наркотиков и оружия, заявил судье, что он «по-прежнему президент Венесуэлы» и «не виновен ни в чем из упомянутого». Его жена, Силия Флорес, также заявила о своей невиновности. СМИ напомнило, что Мадуро и его супругу доставили в суд Нью-Йорка из центра содержания под стражей в Бруклине, их сопровождали вооруженные агенты Управления по борьбе с наркотиками (DEA), а также автомобильный кортеж и вертолет.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро на своем первом судебном заседании в федеральном суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности после захвата в Каракасе в ходе военной операции США, передает CNN. Мадуро, которому были предъявлены обвинения в хранении наркотиков и оружия, заявил судье, что он «по-прежнему президент Венесуэлы» и «не виновен ни в чем из упомянутого». Его жена, Силия Флорес, которая проходит по делу сообвиняемой, также заявила о своей невиновности.

«Я не виновен. Я порядочный человек. Я по-прежнему президент своей страны», — передал 63-летний Мадуро на испанском языке через переводчика, прежде чем его прервал судья Элвин Хеллерстайн, передает Reuters.

Всего, по данным агентства, речь идет о четырех пунктах обвинения в отношении Мадуро, включающих наркотерроризм, сговор с целью ввоза кокаина и хранение оружия и взрывных устройств. Судья сообщил супругам об их праве уведомить венесуэльское консульство об аресте. На суде также присутствовал американский адвокат Мадуро Барри Поллак.

Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Источник: Forbes

Поделиться:
226

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний мир устроен так: кто силён - тот и прав - ВИДЕО

Политика

Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной ...

В мире

Совбез ООН проводит экстренное заседание по Венесуэле

Политика

Лейла Алиева встретилась с первой леди Омана в Маскате - ФОТО

В мире

Вице-президент Венесуэлы принесла присягу в качестве временного президента

Сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни

Эрдоган: Мадуро и в целом венесуэльский народ неоднократно подтверждали, что являются друзьями Турции

Мадуро и его жена в суде США не признали вину по делу о хранении наркотиков и оружия

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Зеленский: Появился новый шанс закончить конфликт в Украине

Трамп: Мадуро с женой схвачены и вывезены из страны - ОБНОВЛЕНО

Граждане жалуются на «усиленный» режим работы «АзериГаз» - ВИДЕО

Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

Последние новости

Вице-президент Венесуэлы принесла присягу в качестве временного президента

Сегодня, 23:30

Президент: Мы не можем изменить исторический архитектурный ансамбль Баку

Сегодня, 23:26

Президент: Наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии

Сегодня, 23:25

Президент: Мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то

Сегодня, 23:24

Сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни

Сегодня, 23:10

Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной земле, поэтому мы должны быть сильными

Сегодня, 23:01

Президент: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран

Сегодня, 23:00

Президент: Семь частных компаний уже начали производство продукции военного назначения

Сегодня, 22:59

Президент: Многие хотели бы повторить наш успех, но никому это не удалось

Сегодня, 22:58

Ильхам Алиев: Мы активно занимаемся армейским строительством уже пять лет

Сегодня, 22:57

Эрдоган: Мадуро и в целом венесуэльский народ неоднократно подтверждали, что являются друзьями Турции

Сегодня, 22:48

Президент: Армения получит доступ к железным дорогам Ирана через Нахчыван, к железным дорогам России через Азербайджан

Сегодня, 22:30

Ильхам Алиев: Наша главная задача – связать освобожденные регионы

Сегодня, 22:29

Президент Азербайджана: Вся наша политика как социально направленная, так и ориентированная на инвестиции

Сегодня, 22:27

Мадуро и его жена в суде США не признали вину по делу о хранении наркотиков и оружия

Сегодня, 22:20

Президент: Увеличив наши золотые резервы, Государственный нефтяной фонд заработал более 10 миллиардов долларов США

Сегодня, 21:57

Ильхам Алиев: Одна из целей Азербайджана – стать региональным центром искусственного интеллекта

Сегодня, 21:56

Президент: Мы работаем над созданием совместных предприятий с Китаем, и работа в этой сфере уже началась

Сегодня, 21:55

Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом, есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество

Сегодня, 21:33

Президент Ильхам Алиев: Единственной надежной страной, которая может географически связать Центральную Азию с Западом, является Азербайджан

Сегодня, 21:32
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43