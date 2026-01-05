Родригес назвала Мадуро единственным законным президентом Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала Николаса Мадуро «единственным президентом» страны. Об этом сообщает Fox News.

«В этой стране есть только один президент, и его зовут Николас Мадуро Морос», – сказала Родригес.

Один из венесуэльских чиновников заявил, что правительство остается единым за Николасом Мадуро, несмотря на его захват, также передает телеканал.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.