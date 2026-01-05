Вышел трейлер сериала Marvel «Чудо-человек» - ВИДЕО

Marvel Entertainment выпустила трейлер комедийного мини-сериала «Чудо-человек» (Wonder Man), расширяющего киновселенную Marvel. Главную роль в проекте исполнил Яхья Абдул-Матин II.

В сериале также задействованы Бен Кингсли, Златко Бурич, Деметриус Гросс, Лорен Глэйзер, Байрон Бауэрс, Ариан Моайед, Джер Бернс, Джон Абрахамс и Шарлотта Росси. Шоураннером выступил Эндрю Гест, известный по работе над комедийными сериалами «Сообщество» и «Бруклин 9-9». В числе режиссёров и сценаристов Дестин Дэниел Креттон, ранее снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец».

В центре сюжета актёр Саймон Уильямс, который пытается пробиться в Голливуде и получить роль в перезапуске супергеройского фильма. Ситуацию осложняет тот факт, что он действительно обладает сверхспособностями и вынужден тщательно это скрывать, опасаясь, что правда разрушит его карьеру.

Премьера мини-сериала «Чудо-человек» состоится 27 января.

Источник: Marvel

Джамиля Суджадинова