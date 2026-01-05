Начинается суд на Арастуном Оруджлу

Начинается судебный процесс по делу Арастуна Оруджлу, обвиняемого в антигосударственных призывах.

Как сообщает AПA, на заседании суда под председательством Бабека Панахова в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные.

Уголовное дело передано на судебное рассмотрение, судебное заседание назначено на 14 января.

По делу Арастуна Оруджлу принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по ст. 281.2 УК Азербайджана (открытые призывы, направленные против государства, если совершены повторно или группой лиц).

Так как он скрывался за пределами Азербайджана, уклоняясь от следствия, был объявлен розыск. По решению Бинагадинского районного суда от 23 февраля этого года в отношении него была избрана мера пресечения в виде задержания заочно.

18 сентября были внесены дополнения и изменения в обвинение, и в отношении Арастуна Оруджлу принято решение о привлечении его в качестве подозреваемого по статьям 220.2 и 281.2 УК.

Сообщается, что 4 января 2023 года на платформе YouTube на канале «Ərəstun Oruclunun kanalı» и 24 октября 2024 года на канале «Azərfreedom TV» он совместно с другими лицами, действуя в заранее согласованной группе, выступал с открытыми призывами к применению насилия против законно сформированной и действующей власти Азербайджана, и распространял эти призывы.