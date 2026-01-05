 Начинается суд на Арастуном Оруджлу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Начинается суд на Арастуном Оруджлу

First News Media11:05 - Сегодня
Начинается суд на Арастуном Оруджлу

Начинается судебный процесс по делу Арастуна Оруджлу, обвиняемого в антигосударственных призывах.

Как сообщает AПA, на заседании суда под председательством Бабека Панахова в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные.

Уголовное дело передано на судебное рассмотрение, судебное заседание назначено на 14 января.

По делу Арастуна Оруджлу принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по ст. 281.2 УК Азербайджана (открытые призывы, направленные против государства, если совершены повторно или группой лиц).

Так как он скрывался за пределами Азербайджана, уклоняясь от следствия, был объявлен розыск. По решению Бинагадинского районного суда от 23 февраля этого года в отношении него была избрана мера пресечения в виде задержания заочно.

18 сентября были внесены дополнения и изменения в обвинение, и в отношении Арастуна Оруджлу принято решение о привлечении его в качестве подозреваемого по статьям 220.2 и 281.2 УК.

Сообщается, что 4 января 2023 года на платформе YouTube на канале «Ərəstun Oruclunun kanalı» и 24 октября 2024 года на канале «Azərfreedom TV» он совместно с другими лицами, действуя в заранее согласованной группе, выступал с открытыми призывами к применению насилия против законно сформированной и действующей власти Азербайджана, и распространял эти призывы.

Поделиться:
312

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Общество

В Азербайджане подорожали сигареты

Экономика

Первый в этом году поезд из Китая по Cреднему коридору отправился в Азербайджан - ...

Политика

Начинается суд на Арастуном Оруджлу

В Пирекюшкюле и Агдере уничтожаются непригодные к использованию боеприпасы

Президент Казахстана рассказал о физподготовке Ильхама Алиева

Глава Минобороны Азербайджана встретился с членами Конгресса США

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Уралоглу: Зангезурский коридор станет одним из самых высокопропускных коридоров в мире

В Азербайджане повышается акцизный налог на энергетические напитки

Последние новости

Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Сегодня, 14:07

Задержание Мадуро: Как это скажется на мировых ценах на нефть?

Сегодня, 14:00

Эрдоган заявил о готовности к прямым контактам с Путиным и Зеленским

Сегодня, 13:53

NYT: «публичные танцы» Мадуро сподвигли Трампа на вторжение

Сегодня, 13:30

Угрожал сжечь дом: подробности ограбления в Масаллы

Сегодня, 13:23

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Сегодня, 13:20

Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:12

Эрдоган: Поставка F-35 важна не только для Турции и США, но и для безопасности НАТО

Сегодня, 13:08

Около 90 тысяч пассажиров перевезено в праздничные дни

Сегодня, 13:05

В картинг-центре в Баку погиб несовершеннолетний

Сегодня, 13:00

Незаконная вырубка деревьев обошлась застройщику более чем в 13 тыс. манатов

Сегодня, 12:57

Задержан звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Спикер парламента Ирана призвал к диалогу с протестующими

Сегодня, 12:53

Трамп пригрозил президенту Колумбии

Сегодня, 12:50

В Гядабее на ферме обнаружено тело мужчины

Сегодня, 12:47

Во Франции назвали операцию США по захвату Мадуро противоречащей международному праву

Сегодня, 12:40

АЖД открывает новый регулярный маршрут Гянджа-Габала-Гянджа - ФОТО

Сегодня, 12:35

Китай призвал все страны соблюдать международное право

Сегодня, 12:15

Внесены изменения в организацию дорожного движения на Зыхском шоссе - ФОТО

Сегодня, 12:07

«Дом Дракона» получит финальный сезон в 2028 году

Сегодня, 12:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43