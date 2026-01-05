 Китай призвал все страны соблюдать международное право | 1news.az | Новости
В мире

Китай призвал все страны соблюдать международное право

First News Media12:15 - Сегодня
Китай призвал все страны соблюдать международное право

Одностороннее запугивание подорвало международный порядок.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Все страны должны уважать путь развития, независимо выбранный народами других стран, и соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН. Великие державы должны подавать пример», — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает многосторонность и выступают за справедливость и беспристрастность на международном уровне.

