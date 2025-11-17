Назван первый хедлайнер фестиваля DREAM FEST 2026 – ВИДЕО

В 2026 году международный музыкальный фестиваль DREAM FEST пройдет на побережье Каспийского моря в Sea Breeze в период с 23 по 26 июля.

Сегодня организаторы предстоящего мероприятия назвали имя первого звездного участника DREAM FEST 2026 – им станет звезда турецкого шоу-бизнеса Edis, который появится на фестивальной сцене 24 июля и станет хедлайнером второго фестивального дня.

Edis - турецкий певец и автор песен, родившийся в Лондоне в 1990 году, но выросший в Измире. Он начал карьеру как актёр, а музыкальный прорыв совершил синглом «Benim Ol» в 2014 году; с тех пор выпустил несколько успешных альбомов и синглов, включая «Ân», и стал одним из ведущих поп‑артистов Турции.