Судьба Рубины Аминиан: еще одна жертва протестов в Иране

23-летняя студентка Рубина Аминиан погибла в Тегеране после участия в антиправительственных протестах, сообщили представители правозащитных организаций.

По их данным, девушка получила смертельное огнестрельное ранение во время разгона демонстраций. Обстоятельства ее гибели остаются предметом расследования, однако правозащитники утверждают, что выстрел был произведен с близкого расстояния.

Рубина училась в колледже Шариати в Тегеране, где изучала текстильный и модный дизайн. Она стала одной из жертв последних протестов, чью личность удалось официально установить. После длительных попыток семье удалось забрать ее тело и перевезти в родной Керманшах для захоронения, однако, как сообщается, по прибытии родственники обнаружили, что их дом окружен сотрудниками сил безопасности, а проведение похорон было фактически запрещено.

По информации правозащитной организации, семье не позволили провести церемонию прощания, и в результате тело девушки было похоронено вдоль дороги между Керманшахом и расположенным неподалеку городом Камьяран. Это стало еще одним свидетельством давления, оказываемого на родственников погибших участников протестов.

Дядя Рубины, Незар Минуэй, описывает ее как сильную и независимую личность. «Она была смелой, свободолюбивой и не позволяла решать за себя. Она боролась за то, что считала правильным, за права женщин и за собственное достоинство», - отметил он.

Норвежская неправительственная организация Iran Human Rights в своем заявлении сообщила, что, по неподтвержденным данным, число погибших в ходе последних протестов в Иране может превышать две тысячи человек. В организации охарактеризовали действия властей как масштабные репрессии, назвав происходящее «массовым убийством» и «одним из крупнейших международных преступлений против народа Ирана».

История Рубины Аминиан стала символом той цены, которую, по оценкам правозащитников, платят молодые люди за участие в протестах.

Источник: Telegraph

Джамиля Суджадинова