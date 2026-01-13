В Тегеране для суда над протестующими создали спецотделы

В Иране дела участников протестов против властей и задержанных по обвинению «в терроризме» будут рассматриваться в специальных отделениях судов.

Об этом заявил глава судебной власти провинции Тегеран Али аль-Гаси Мехр.

"Значительное число погибших в результате недавних беспорядков - невинные люди и те, кто был убит террористами. Степень насилия, жестокость преступлений и атак обученных террористов во время беспорядков последних ночей были колоссальными. Судебная система провинции Тегеран полностью готова рассматривать дела террористов и задержанных за беспорядки и волнения, для этого созданы специальные отделения", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания, передает ТАСС.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Иране возникли массовые антиправительственные протесты, которые вскоре переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.

Первые демонстрации начались 28 декабря, а их причиной стало резкое падение курса национальной валюты, из-за чего пострадал бизнес. Собственно, это и вывело торговцев центрального рынка Тегерана на улицы.

На данный момент известно, что в результате массовых беспорядков в Иране уже погибли более 500 человек. Кроме того, за время протестов были задержаны больше 10 тысяч человек.