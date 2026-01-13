Папикян заявил о модернизации российской техники при расширении новых закупок

Армения намерена продолжить модернизацию ранее закупленного российского вооружения.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны страны Сурен Папикян, комментируя вопросы технического обслуживания военной техники, передают армянские СМИ.

По его словам, для истребителей Су-30 в настоящее время имеется достаточный запас боеприпасов, при этом ожидаются дополнительные поставки.

Министр подчеркнул, что данные самолеты сохраняют «высокую боевую ценность», несмотря на отсутствие у них заметной роли в обеспечении безопасности страны в предыдущие годы.

«Истребители Су-30 - достаточно эффективные самолеты. Я высоко оцениваю их роль и считаю, что они способны внести вклад как в систему противовоздушной обороны, так и в защиту территориальной целостности», — заявил Папикян.

Вместе с тем заявления о высокой эффективности техники прозвучали на фоне продолжающегося курса на закупку вооружений, соответствующих стандартам НАТО, что косвенно указывает на ограниченные возможности ранее приобретённых систем в новых стратегических условиях. При этом министр подчеркнул, что переход к новым стандартам не означает отказа от старых вооружений, которые по-прежнему рассматриваются как действующий ресурс.

«Мы продолжаем обновлять и адаптировать эту технику под новые системы вооружения. Модернизация придает ей дополнительную ценность», - отметил глава Минобороны.

Параллельно Папикян напомнил, что в последние годы одним из ключевых военно-технических партнёров Армении стала Индия, у которой были закуплены реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы. Отдельные виды вооружений были приобретены также у Франции.