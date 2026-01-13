 Папикян заявил о модернизации российской техники при расширении новых закупок | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

Папикян заявил о модернизации российской техники при расширении новых закупок

First News Media15:37 - Сегодня
Папикян заявил о модернизации российской техники при расширении новых закупок

Армения намерена продолжить модернизацию ранее закупленного российского вооружения.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны страны Сурен Папикян, комментируя вопросы технического обслуживания военной техники, передают армянские СМИ.

По его словам, для истребителей Су-30 в настоящее время имеется достаточный запас боеприпасов, при этом ожидаются дополнительные поставки.

Министр подчеркнул, что данные самолеты сохраняют «высокую боевую ценность», несмотря на отсутствие у них заметной роли в обеспечении безопасности страны в предыдущие годы.

«Истребители Су-30 - достаточно эффективные самолеты. Я высоко оцениваю их роль и считаю, что они способны внести вклад как в систему противовоздушной обороны, так и в защиту территориальной целостности», — заявил Папикян.

Вместе с тем заявления о высокой эффективности техники прозвучали на фоне продолжающегося курса на закупку вооружений, соответствующих стандартам НАТО, что косвенно указывает на ограниченные возможности ранее приобретённых систем в новых стратегических условиях. При этом министр подчеркнул, что переход к новым стандартам не означает отказа от старых вооружений, которые по-прежнему рассматриваются как действующий ресурс.

«Мы продолжаем обновлять и адаптировать эту технику под новые системы вооружения. Модернизация придает ей дополнительную ценность», - отметил глава Минобороны.

Параллельно Папикян напомнил, что в последние годы одним из ключевых военно-технических партнёров Армении стала Индия, у которой были закуплены реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы. Отдельные виды вооружений были приобретены также у Франции.

Поделиться:
272

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел ...

Политика

Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет

Мнение

Национальные интересы в мире без правил: Фикрет Садыхов о том, как Азербайджан ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг ...

Армения

Папикян заявил о модернизации российской техники при расширении новых закупок

Расходы на оборону в Армении выросли по сравнению с 2018 годом на $1,1 млрд - министр

Армения отвергает гонку вооружений, но наращивает арсенал

АРФ «Дашнакцутюн» примет участие в выборах 2026 года в коалиционном формате

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Пашинян: Гарегин II вынужден будет уйти, как ушел Серж Саргсян

Реформы ААЦ: Пашинян заявил о поддержке 16 священников

Раскол углубляется: Гарегин II отстранил от должности епископа-мятежника

Пожар на борту самолёта Москва-Ереван: причина в пауэрбанке - ВИДЕО

Последние новости

Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет

Сегодня, 18:30

Баку и Рим укрепляют стратегическое партнерство - ФОТО

Сегодня, 18:15

Azercell представляет подписку «Premium» для сервиса «SMSRadar»

Сегодня, 18:01

Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар

Сегодня, 17:54

В Гусаре автомобиль сбил двоих школьников

Сегодня, 17:47

Пюнхан Нариманов назначен исполнительным директором PashaPay

Сегодня, 17:45

Гюнель Мавлиярова назначена директором департамента маркетинга PASHA Bank

Сегодня, 17:25

​​​​​​​Трансляция сериала Хикмета Рагимова «Səkkiz» с нецензурной лексикой привела к приостановке эфира ARB - ВИДЕО

Сегодня, 17:24

В Загатале произошло ДТП с летальным исходом

Сегодня, 17:15

Daily Mail: Иранский риал фактически упал до нуля

Сегодня, 17:08

Житель Хачмаза арестован за осквернение могилы

Сегодня, 17:07

Azercell запускает новые роуминговые интернет-пакеты

Сегодня, 17:06

На этих автобусных маршрутах повышается стоимость проезда

Сегодня, 17:04

Национальные интересы в мире без правил: Фикрет Садыхов о том, как Азербайджан выстраивает внешнюю политику

Сегодня, 17:00

Президент ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса «Демирли» - ФОТО

Сегодня, 16:58

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района - ФОТО

Сегодня, 16:55

В Баку задержан наркокурьер с 22 кг марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

В Лянкяране вынесен приговор водителю, насмерть сбившему брата и сестру

Сегодня, 16:38

Шахину Шихлинскому предъявили огромный иск в Екатеринбурге

Сегодня, 16:35

Активы Unibank превысили 2 млрд манатов

Сегодня, 16:25
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43