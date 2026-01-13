СМИ: Еще 100 священников присоединятся к Пашиняну в борьбе с Гарегином II

По данным источников, близких к правительству, в ближайшие дни около 100 священнослужителей присоединятся к Пашиняну.

Об этом пишет газета «Иравунк».

Предстоятель Араратской епархии архиепископ Навасард Кчоян обещал до конца недели привлечь в процесс не менее 100 священнослужителей, пишет издание.

На последней встрече с Пашиняном он пообещал, что добьется того, что с армией схимников священнослужителей отправится к католикосу всех армян, чтобы его отстранить, отмечает «Иравунк».

Напомним, что в ноябре прошлого года группа епископов и архиепископов Армянской Апостольской церкви призвала к добровольной отставке Гарегина II. Заявление подписали 10 иерархов ААЦ: архиепископы Овнан Тертерян, Навасард Кчоян, Абраам Мкртчян, Аракел Карамян, Сион Адамян, Вазген Мирзаханян, епископы Анушаван Жамкочян, Вртанес Абрамян, Артак Тигранян, Геворг Сароян. Большинство из них также участвовали на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном. По итогам встречи Пашинян совместно с шестью архиепископами и четырьмя епископами подписал дорожную карту "по обновлению Армянской церкви", позже еще шесть священников поддержали процесс.

Подписанный текст состоит из пяти пунктов: продвижение повестки обновления, отстранение фактического главы Армянской апостольской церкви (ААЦ), избрание местоблюстителя католикоса в установленном порядке, принятие Устава ААЦ и избрание Католикоса всех армян в установленном порядке.

В тексте указано, что Устав должен закрепить механизмы соблюдения канонических принципов, финансовой прозрачности и обеспечения этических норм духовенства.

Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.