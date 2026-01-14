Глава МИД Армении ожидает к началу осени результатов «на земле» в рамках проекта TRIPP

Институционализация мира с Азербайджаном и проект TRIPP взаимосвязаны, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе прямого эфира из Вашингтона после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

По его словам, одно является следствием другого: чем крепче мир, тем успешнее будет проект TRIPP, и чес успешнее будет проект TRIPP, тем крепче будет мир.

Министр отметил, что в конце лета-начале осени ожидаются результаты «на земле». Однако какой-либо информацией о доставке американского оборудования в Армению министр не располагает.

Источник: News.am