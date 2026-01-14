Керим Гасымов возглавил азербайджанскую диаспору на Урале

В Екатеринбурге новым главой «Союза Азербайджан-Урал» избрали 69-летнего экс-сотрудника МВД Керима Гасымова.

Новоизбранный лидер отказался от подробных комментариев, ссылаясь на негативный опыт общения с другой прессой. Однако отметил, что диаспора «держит путь на сохранение единства в рамках консервативных взглядов».

В СМИ также распространяется фотография предвыборной листовки Керима Гасымова. Там указано, что он родился в многодетной семье, окончил специальную школу МВД СССР и Свердловский филиал Академии МВД РФ. 35 лет служил в МВД, имеет звание полковника милиции.

Напомним, что прежним лидером азербайджанцев на Урале был Видади Мустафаев, избранный на пост 1 сентября прошлого года. Однако уже через 3 месяца силовики задержали Мустафаева по обвинению в мошенничестве.

До Видади Мустафаева место лидера азербайджанской диаспоры занимал Шахин Шихлинский. Но летом прошлого года, после массовых задержаний в Екатеринбурге и Свердловской области уроженцев Азербайджана задержали и поместили под стражу и самого Шихлинского.

Источник: Коммерсант