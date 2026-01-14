На «Шамахинке» устанавливаются новые светофоры - ВИДЕО

Дорожный участок Московского проспекта в Ясамальском районе, известный как «Шамахинка», будет регулироваться светофорами.

В связи с изменениями в организации движения Центром интеллектуального управления транспортом МВД на данном участке уже установлены новые светофорные опоры, ведутся работы по прокладке кабельно-коммуникационных линий, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу центра.

Отмечается, что работы проводятся в рамках проекта Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).