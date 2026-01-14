 Халг Банк подвёл итоги 2025 года | 1news.az | Новости
Халг Банк подвёл итоги 2025 года

First News Media17:25 - Сегодня
Один из ведущих банков страны Халг Банк завершил 2025 год с прибылью в размере 61 млн манатов. По итогам года Банк продемонстрировал рост по основным финансовым показателям. Объём активов по сравнению с концом предыдущего года увеличился на 4% и на конец отчётного периода составил 3,184 млрд манатов. Кредитный портфель достиг 1,912 млрд манатов, а объём депозитного портфеля вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,097 млрд манатов.

Совокупный капитал Банка увеличился до 542,5 млн манатов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По итогам 2025 года процентные доходы Банка выросли на 24%, достигнув 228,6 млн манатов, а непроцентные доходы увеличились на 22% и составили 52,3 млн манатов.

В 2025 году международное рейтинговое агентство Moody’s, проанализировав результаты деятельности Халг Банка, потвердило базовый уровень кредитоспособности (Baseline Credit Assessments) на уровне b1. Moody's Ratings потвердилo долгосрочный депозитный рейтинг Банка в местной и иностранной валюте на уровне “Ва3”, краткосрочный и долгосрочный рейтинг риска контрагента (CRR) в местной и иностранной валюте на уровне Ba2/NP, потвердив прогноз Банка по рейтингу как "стабильный". Эксперты Moody’s связывают оценку BCA на уровне b1 с прочным финансовым и ликвидным положением Банка, основанным на его устойчивой прибыльности, сильном капитале и стабильном депозитном портфеле.

В течение 2025 года Банк расширил свою деятельность в сфере укрепления финансовой устойчивости, расширения доступа к рынкам капитала, а также реализации социально-культурных инициатив.

Как первый банк в стране, получивший лицензию на оказание инвестиционных услуг, Халг Банк расширил своё участие на рынках капитала, став членом Национального депозитарного центра и Бакинской фондовой биржи, что позволило Банку войти в число ведущих финансовых институтов, непосредственно участвующих в эмиссии и обращении ценных бумаг. В декабре 2025 года Халг Банк осуществил выпуск облигаций, предложив инвесторам новые инвестиционные возможности. Кроме того, в 2025 году Банк увеличил уставный капитал до 446,6 млн манатов, тем самым укрепив свою финансовую устойчивость.

В 2025 году Халг Банк расширил свою деятельность в направлении развития международных связей. Между Халг Банком и «Commerzbank AG» было достигнуто стратегическое соглашение ISDA, основанное на международной практике и имеющее важное значение для рынка, в целях осуществления операций с производными финансовыми инструментами.

В 2025 году цифровая подпись нового поколения SİMA была успешно интегрирована в мобильное приложение и систему интернет-банкинга XalqOnline, что обеспечило более безопасное, быстрое и удобное проведение банковских операций, а также расширило доступ клиентов к дистанционным банковским услугам.

В рамках социально-культурных инициатив в течение года были представлены два издания проекта Халг Банк «Халг Аманаты». 25-й выпуск был посвящён поэзии Южного Азербайджана, а 26-й — художественному альбому о жизни и творчестве выдающегося азербайджанского художника Мирзы Гадима Иревани. Эти издания, как и другие книги, выпущенные в рамках проекта, внесли вклад в сохранение национально-культурного наследия.

В 2025 году Халг Банк расширил деятельность в сфере спортивных и общественных партнёрств, став членом Федерации бокса Азербайджана, тем самым продемонстрировав поддержку здорового образа жизни и развития спортивной инфраструктуры. Кроме того, поддерживая развитие молодых талантов, Банк выступил партнёром мирового финала 49-го Международного конкурса программирования (ICPC — International Collegiate Programming Contest), который состоялся в Баку в период с 31 августа по 5 сентября 2025 года.

