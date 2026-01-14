 11 февраля 2026 года в Fairmont Flame Towers Baku состоится Венский благотворительный бал | 1news.az | Новости
11 февраля 2026 года в Fairmont Flame Towers Baku состоится Венский благотворительный бал

First News Media17:57 - Сегодня
11 февраля 2026 года в Fairmont Flame Towers Baku состоится Венский благотворительный бал

В Баку состоится Венский благотворительный бал — престижное международное событие с гуманитарной миссией.

11 февраля 2026 года в одном из самых роскошных отелей столицы Азербайджана — Fairmont Flame Towers Baku — состоится Венский благотворительный бал. Это одно из наиболее значимых культурно-светских событий, объединяющее европейские традиции, азербайджанский колорит, международный бизнес-нетворкинг и благотворительность.

Венский бал в Баку по праву называют бриллиантом европейской культуры на Каспийском море. Мероприятие выступает форматом мягкой дипломатии через культуру, искусство и общественную миссию, создавая пространство диалога между представителями разных стран, деловых сообществ и культурных элит.

Особое место в концепции бала занимает благотворительная миссия. Как и в предыдущем году, средства, собранные в рамках благотворительного аукциона, будут направлены в Фонд имени Гейдара Алиева — на поддержку детей, оставшихся без опеки. Бал продолжает свою гуманитарную традицию, объединяя престиж и реальные добрые дела.

Торжественное открытие вечера традиционно украсят дебютанты — ученики European Azerbaijan School, символизируя преемственность культурных ценностей и воспитание будущего поколения.

Гостей ожидает насыщенная концертная программа с участием Бакинского камерного оркестра IMEC. Звездой вечера станет заслуженная артистка Азербайджана, оперная певица Инара Бабаева. Также в программе — выступление джазовой пианистки, композитора и певицы Leyla Noir и танцевального коллектива Baku Tango Therapy.

В течение вечера гостей ждёт обширная светская программа, розыгрыш ценных подарков от партнёров, благотворительный аукцион и изысканный гала-ужин со специальным меню от шеф-повара ресторана отеля Fairmont Flame Towers. Важной частью события станет церемония вручения премии Vienna Charity Ball Awards 2026 — за вклад в культурную дипломатию, развитие благотворительности и укрепление международных связей.

Ведущий вечера — Эмин Мусави, заслуженный журналист Азербайджана.

Партнерами Венского благотворительного бала стали:

Fairmont Baku, Flame Towers; Bentley Baku; European Azerbaijan School; Ajouré Atelier; Jonach & Partner Investment Consalting GmbH; Sensum Floristry; Savalan Aspi Winery; Morshynska; Nero Print; IMEC; NAC;

Медиа-партнеры: 1News; Caspian Magazin; The M.O.S.T.; Azeriobserver.

Билеты на Венский благотворительный бал уже в продаже. Для корпоративных клиентов предусмотрены специальные условия, партнерские и рекламные предложения.

📞 Телефон для приобретения билетов, партнёрских и рекламных проявлений: +994 55 722 51 22

Венский благотворительный бал в Баку — там, где престиж действительно имеет смысл.

