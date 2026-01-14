В Баку задержан мошенник, продававший фальшивые брендовые часы

В Баку задержан человек, совершивший мошенничество под предлогом продажи «брендовых часов».

В Сабаильском районе столицы был зафиксирован факт мошенничества. Потерпевший приобрёл у заранее знакомого ему лица две пары наручных часов под видом «брендовой марки», однако позже выяснилось, что изделия не являются оригинальными. Таким образом, у гражданина было похищено 5200 манатов. Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении данного преступления 41-летнего Р. Исмайылова.

Кроме того, в одном из торговых центров, расположенных на территории района, была предотвращена попытка грабежа. Продавцы, заподозрив покупателя в попытке кражи из магазина, незамедлительно сообщили в полицию, и по подозрению была задержана 42-летняя А. Абышова.

По фактам проводится расследование.