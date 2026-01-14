 Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» организован спецслужбами Украины | 1news.az | Новости
В мире

Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» организован спецслужбами Украины

First News Media20:40 - Сегодня
Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» организован спецслужбами Украины

Следователи СК России в ходе расследования установили все этапы подготовки и проведения теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, удалось установить, что преступление организовано спецслужбами Украины. Сделано это было "для дестабилизации деятельности органов власти и расшатывания внутриполитической обстановки в России", пояснил глава СКР. "В ходе расследования были установлены все этапы планирования, подготовки и совершения этого теракта", - добавил руководитель СК России.

В настоящее время устанавливается местонахождение организаторов этого жестокого преступления. "В этих целях следователи и оперативные службы активно взаимодействуют с правоохранительными органами Таджикистана и других государств", - пояснил Александр Бастрыкин.

Напомним, теракт во время концерта рок-группы "Пикник" в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. Жертвами стали 149 человек. Четверо террористов были вооружены автоматами Калашникова и ножами. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - скрылись на автомобиле. Сообщалось, что они двигались в сторону российско-украинской границы.

В итоге их удалось задержать на территории Брянской области. Позднее были задержаны 15 соучастников теракта - тех, кто сдавал квартиру террористам, снабжал их оружием, и других.

Уголовное дело с лета прошлого года рассматривает Второй Западный окружной военный суд.

