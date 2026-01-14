В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека, 70 пострадали - ФОТО - ВИДЕО
Число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде возросло до 22 человек, а пострадавших - до 70 человек.
Об этом сообщила газета Khaosod.
Большинство погибших оказались зажатыми под обломками.
Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. В результате столкновения состав сошел с рельсов и загорелся.
На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, которые пытаются вызволить заблокированных пассажиров из трех вагонов. Всего около 200 человек.
Источник: РИА Новости
