Леонардо Ди Каприо стал новым «королем мемов» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:12 - Сегодня
Леонардо Ди Каприо стал героем вирусного ролика с церемонии вручения премии «Золотой глобус - 2026», прошедшей на днях в ЛосАнджелесе, после которого в сети актёра уже прозвали новым «королём мемов».

Обладатель «Оскара» Леонардо ДиКаприо посетил премию вместе с актёрами и съёмочной группой фильма «Битва за битвой», где сыграл главную роль. В какой-то момент Ди Каприо неожиданно привлёк внимание: обычно сдержанный, он оживился на камеру, активно жестикулируя и мимикой изображая диалог с невидимым собеседником. Актёр указал на свои глаза, затем на человека за кадром, после чего игриво прикрыл рот пальцем и рассмеялся.

@goldenglobes Enjoy 30 seconds of Leonardo DiCaprio #GoldenGlobes ♬ original sound - Golden Globes

В сети специалисты по чтению по губам предположили, что внезапная пантомима Ди Каприо была обращена к его коллеге Чейз Инфинити: якобы они обсуждали кейпоп - актриса известна как поклонница жанра; на церемонии «Золотой глобус 2026» наградили фильм «Кейпоп-охотницы на демонов».

@byactors #goldenglobes #leonardodicaprio #kpop #dicaprio #byactors ♬ Cool Attitude (Vox) - Ah2

Реакция актёра мгновенно стала вирусной: пользователи соцсетей обсуждали каждое движение и жест Ди Каприо, пересоздавали его пантомиму в мемах и роликах, а смех и мимика голливудской звезды стали предметом бесконечных шуток. Именно этот момент принес Леонардо Ди Каприо звание нового «короля мемов» - «титул», который ранее носил Бен Аффлек, и который пользователи социальных сетей присваивают актёрам за яркие, запоминающиеся и легко повторяемые вирусные сцены с их участием.

@kinomania_kz ДиКаприо на все случаи жизни 🤘🏻 #леонардодикаприо #золотойглобус #goldenglobes #leonardodicaprio #рекомендации ♬ оригинальный звук - kinomania

