Дания и США создадут рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг Гренландии

Дания и США создадут рабочую группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

Oб этом сообщает глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встреч с американской стороной.

"Мы считаем, эта группа должна сосредоточиться на поиске способов решения проблем безопасности США, одновременно уважая красные линии Королевства Дания. Мы ожидаем, что такая группа проведет свою первую встречу в течение нескольких недель", - сказал он.

При этом он заявил, что нарушение территориальной целостности Дании и Гренландии было бы совершенно неприемлемым. "Однако нам не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией. Но остров на данный момент и в обозримом будущем останется в составе Королевства Дания", - подчеркнул министр.

Расмуссен также опроверг утверждения США о военном присутствии КНР у Гренландии, заявив, что на море оно наблюдалось 10 лет назад. Он отметил, что Дания и Гренландия готовы в конструктивном ключе рассмотреть любые запросы США, касающиеся безопасности острова.

"В соответствии с соглашением об обороне 1951 года США уже имеют широкий военный доступ к Гренландии, и они всегда могут запросить увеличение своего присутствия на острове. По этой причине мы хотели бы услышать, есть ли у США какие-либо дополнительные запросы. В этом отношении мы конструктивно рассмотрим любой такой запрос", - сказал он.