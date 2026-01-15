Зампред АЖД освобождён от должности

Заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Игбал Али оглу Гусейнов освобождён от занимаемой должности.

Как сообщает АПА-Экономикс, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что И.Гусейнов работал на различных должностях: в 2004–2010 годах — заместителем начальника Азербайджанской государственной железной дороги по экономическим вопросам, а в 2010–2026 годах — заместителем председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги».