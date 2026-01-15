Инициатива «Мост мира» из Армении приветствовала освобождение задержанных в Азербайджане лиц

Члены армянской общественной инициативы «Мост мира» приветствовали решение Азербайджана об освобождении 14 января Давида Давтяна, Геворга Суджяна, Вигена Эулджекджяна и Вагифа Хачатряна.

В заявлении отмечается, что этот шаг, последовавший за контактами высокого уровня в Вашингтоне, имеет «важное и обнадеживающее значение» в контексте продолжающегося мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Авторы подчеркивают, что комплексное решение чувствительных гуманитарных вопросов, включая судьбу удерживаемых лиц и пропавших без вести, может способствовать постепенному восстановлению доверия между обществами двух стран.

Под заявлением подписались Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян.

Отметим, что освобождение и передача армянских заключенных состоялись в соответствии с двусторонним соглашением, достигнутым между Азербайджаном и Арменией, а также на основе принципов гуманизма. Ранее они были признаны виновными по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и отбывали наказание на территории страны. В период содержания указанных лиц в Азербайджане их права были полностью обеспечены, условия содержания и состояние здоровья соответствовали международным стандартам. Перед передачей армянской стороне они прошли медицинское обследование, по итогам которого состояние их здоровья было признано удовлетворительным.

В Баку подчеркивают, что данный процесс является одним из практических результатов мира, установившегося между Азербайджаном и Арменией.