​​​​​​​Впервые в истории конкурс «Евровидение» отправляется в европейский live-тур - ФОТО – ВИДЕО

В 2026 году международный песенный конкурс «Евровидение» отмечает своё 70-летие.

Билеты на 70-й конкурс, который пройдёт в Вене в мае текущего года, были раскуплены рекордно быстро, но попасть на музыкальное шоу можно будет и летом - в рамках первого в истории live тура «Евровидения» по Европе, который охватит 10 городов, сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv.

На каждом концерте зрители смогут увидеть не только любимых звёзд «Евровидения» прошлых лет, но и артистов, которые будут соревноваться в финале конкурса в Вене в 2026 годе - состав участников тура, который стартует в июне, будет объявлен после финала конкурса 16 мая, также в тур будут приглашены специальные гости, которые станут дополнительным сюрпризом для зрителей в каждом городе.

В рамках тура прозвучат как новые песни участников, так и специальные кавер-версии классических хитов за 70-летнюю историю конкурса - шоу объединит легендарных исполнителей «Евровидения» и финалистов конкурса этого года.

«Первый в истории тур «Евровидения» - это уникальная возможность для десятков тысяч фанатов увидеть шоу вживую. Мы хотели создать нечто особенное и незабываемое, и тур именно это и делает, он покажет эволюцию конкурса. Впервые мы переносим магию «Евровидения» прямо к фанатам по всей Европе, чтобы отпраздновать музыку, артистов и сообщество, которое делает конкурс уникальным на протяжении семи десятилетий», - отмечает директор конкурса Мартин Грин.

