​​​​​​​«Naz Girls»: голоса, которые звучат как одно целое – новое лицо азербайджанского акапелла – ВИДЕО

Женский вокальный ансамбль «Naz Girls» уверенно набирает популярность в социальных сетях, привлекая внимание слушателей своим талантом, чистым многоголосием и свежим взглядом на известные композиции.

Сегодня Naz Girls - это не просто очередной проект в соцсетях, а коллектив молодых исполнительниц, каждая из которых уже имеет собственный профессиональный путь в музыке, благодаря чему их акапельные каверы выделяются стилем, музыкальностью и бережным отношением к репертуару.

Далее 1news.az расскажет о каждой участнице группы, а также поговорит с ними о музыке, вдохновении, творческих планах и о том, что стоит за вниманием, которое они сегодня привлекают в социальных сетях.

Ханымана Мамедзаде (23 года). Окончила бакалавриат и магистратуру по специальности «Дирижирование народным оркестром» в Национальной консерватории Азербайджана. Профессионально занимается музыкой с семи лет, уже около шестнадцати лет. С детства участвовала в различных фортепианных конкурсах, занимала призовые места и представляла Азербайджан за рубежом. Также была участницей проекта «Səs Azərbaycan».

«Я выросла на классической музыке, но с ранних лет много слушала и другие жанры. Мне всегда был важен не сам жанр музыки, а его качество», - отмечает Ханымана.

Нигяр Рустамова (21 год). В 2025 году окончила бакалавриат Азербайджанской национальной консерватории по специальности «национальный вокал». Профессионально занимается музыкой с 12 лет, в школьные годы стала лауреатом конкурса «Bakı payızı».

«В настоящее время я работаю актрисой дубляжа, а также являюсь актрисой Азербайджанского государственного академического музыкального театра», - рассказывает Нигяр.

Севиль Асадуллаева (20 лет). Вокалистка, педагог по вокалу, студентка 4-го курса Азербайджанской национальной консерватории на факультете популярной музыки и джаза, класс Вагифа Герайзаде. Участница различных музыкальных проектов, в числе которых «Səs Azərbaycan», «Bakı Payızı», «Во весь голос» и т.д. В группе отвечает за внешнюю коммуникацию, организационные вопросы и координацию.

«Я выросла на джазовой, поп- и национальной азербайджанской музыке. Совмещаю сценическую деятельность с преподаванием и развитием музыкальных проектов», - подчеркивает Севиль.

Амина Гаджиева (20 лет). Студентка 4-го курса Национальной консерватории, факультета популярной музыки и джазового исполнительства, обучается в классе Вагифа Герайзаде. Победительница конкурса «Səs Azərbaycan: Uşaglar» и «Jazz baharı».

«Была принята в Berklee College of Music, но на данный период жизни выбрала путь изучения азербайджанской музыки. Недавно состоялся релиз моей первой оригинальной песни «Axtar», - рассказывает Амина.

Фируза Мамедова (26 лет). Окончила Азербайджанский университет иностранных языков в 2020 году, а после занялась любимым делом, которым хотела заниматься всю жизнь, - музыкой. Участвовала в шоу «Səs Azərbaycan», там познакомилась с Ханым, с которой позже начали работать над проектом «Yeni İl Gəlir». И так пошло-поехало. Также участвовала в проекте «Bakı Payızı».

«Мечтала стать принцессой Дисней, в своем мире стала (улыбается). Профессионально музыкой не занималась, пела песни из мультфильмов и нашла свое призвание», - отмечает Фируза, рассказывая, что ведет свой YouTube канал, на котором публикует свои песни.

На фото слева направо Нигяр Рустамова, Амина Гаджиева, Фируза Мамедова, Ханымана Мамедзаде, Севиль Асадуллаева

- Девочки, как и когда появилась ваша группа «Naz Girls»? Была ли какая-то конкретная идея или случай, который всё решил?

Ханымана: Группа появилась в конце октября, накануне Хэллоуина. Я, как обычно, ехала в университет и слушала музыку, и в наушниках зазвучал «Thriller» Майкла Джексона. В этот период эта песня всегда активно звучит в интернете. Во время прослушивания ко мне пришло сильное вдохновение, и я сразу же поделилась им с девочками: почему бы не исполнить её, но не сольно, как я делала раньше, а вместе с девочками - многоголосно и акапельно. Эта песня сама по себе очень богата многоголосием, и мне очень хотелось исполнить её.





- Откуда взялось название вашей группы и есть ли за ним особая история?

Нигяр: Мы принимали участие в передаче Диляры Алиевой (заслуженная артистка Азербайджана – прим. ред.), и именно она дала нам название «Naz Girls». Она объяснила это так: поскольку мы «назлы» - нежные, девушки, в азербайджанском языке есть выражение «nazlı qızlar». Исходя из этого, она и предложила название Naz Girls, за это мы ей очень благодарны.

- Кто в группе отвечает за выбор репертуара и как рождаются идеи для каверов?

Ханымана: Репертуар мы обсуждаем вместе, но окончательный выбор чаще всего остаётся за мной, так как я отвечаю за аранжировки и вокальное распределение голосов. Для нас важно, чтобы песня органично звучала в акапельном многоголосии. А идеи рождаются свободно, иногда даже из случайного прослушивания.

Амина: Идеи мы предлагаем вместе. Например, идея нашего первого видео принадлежала Ханым, а идея пока что самого вирусного видео «Sənmi gözəlsən» - моя. В целом за выбор репертуара больше отвечает Ханымана, но каждая из нас вносит свои предложения.





- Какие песни вы любите исполнять больше всего и почему именно они?

Севиль: Мы любим лирические, атмосферные и эмоционально насыщенные композиции. Мы работаем в разных жанрах и не ограничиваем себя каким-то одним направлением. Часто это известные песни, но нас привлекает возможность показать их с другой стороны, через акапельное звучание. Однако нашей главной целью является популяризация национальной музыки. Поэтому мы стараемся чаще исполнять песни из азербайджанского репертуара и продвигать нашу национальную музыку.

- Планируете ли вы когда-нибудь записывать собственные композиции или пока сосредоточены на каверах?

Ханымана: Да, мы планируем работать над авторским материалом. Сейчас мы сосредоточены на каверах, через которые формируем своё звучание, экспериментируем и постепенно находим собственный стиль.

Амина: Пока что у нас как у группы нет собственных композиций — мы исполняем каверы. Однако у многих из нас есть оригинальные песни, у Ханым, у Фирузы, и у меня недавно вышла первая песня. Одна из них - «Yeni il gəlir», написанная Шамилем Мамедовым, которую исполняли Фируза Мамедова и Ханымана Мамедзаде. Мы также исполняли эту песню в групповом формате.





- Участвуете ли вы совместно в конкурсах или фестивалях, к примеру, «Евровидение» или «Новая волна», и есть ли в планах какие-то конкретные выступления в будущем?

Ханымана: Безусловно, нам очень хотелось бы представить Азербайджан на международной сцене, в том числе на таком конкурсе, как «Евровидение». Мы уверены, что формат многоголосного вокального ансамбля может звучать очень свежо и ярко, и при правильной и грамотной подаче это был бы по-настоящему запоминающийся номер.

- Есть ли в коллективе «главная» участница или решения принимаете вместе?

Амина: У каждой из нас есть свои обязанности: я и Нигяр отвечаем за стиль и образы, Ханымана - за репертуар и распределение партий в многоголосии, Фируза - наш организатор, а Севиль занимается общением с работодателями.

- Какие творческие цели вы ставите перед собой на ближайший год и на более долгую перспективу?

Ханымана: На ближайший год наша основная цель - продолжать развивать ансамбль, расширять репертуар и экспериментировать с музыкальными аранжировками. Мы хотим представлять богатую музыкальную культуру нашей страны всему миру.

Амина: Конечно, мы хотим стать более популярными - как в группе, так и по отдельности. У нас много целей на 2026 год, и мы верим, что они обязательно сбудутся.

- Есть ли у вас забавные или необычные моменты, которые происходят на репетициях или съёмках для соцсетей, которыми хотите поделиться с читателями 1news.az?

Нигяр: Да, конечно. Наши репетиции всегда проходят очень позитивно. Иногда, конечно, мы бываем уставшими, но даже в такие моменты атмосфера остаётся тёплой и весёлой. Например, я часто немного опаздываю на репетиции, потому что со мной постоянно происходят какие-то курьёзные ситуации: то у такси колесо спустит, то по дороге случится что-нибудь неожиданное. Поэтому, когда я прихожу, первый вопрос девочек обычно бывает: «Ну что, что с тобой опять случилось?»

Фируза: Иногда мы кринжуем. Вы даже не представляете насколько (улыбается).





- Как вы видите развитие группы через 5–10 лет: на сцене, в соцсетях или, возможно, совсем в другом формате?

Фируза: Мы хотим больше концертной деятельности. Выступать за рубежом, представлять музыкальную культуру страны в современном стиле, с нашими музыкантами. У нас шикарные музыканты и мы с ними работаем. У нас уже есть программа с молодым талантливым пианистом Мухаммедом Аллахвердиевым.

Ханымана: Мы не строим очень далекие планы. Главное для нас - это радость от музыки, совместное музицирование и дружба. Мы просто делаем то, что любим, и это помогает нам расти и развиваться, создавать искренние номера. Но мы всегда открыты к новым форматам, как например, коллаборации с другими музыкантами или экспериментальные проекты.





- Как вы взаимодействуете с подписчиками в социальных сетях и что для вас значит обратная связь от слушателей?

Севиль: Мы вдохновляем друг друга и получаем огромное удовольствие от того, чем занимаемся. Ещё до создания группы нашей главной целью было просто заниматься любимым делом. И так получилось, что, занимаясь этим искренне, мы заслужили уважение и любовь зрителей. Это, конечно, очень сильно мотивирует нас и вдохновляет двигаться дальше.

- Что еще вдохновляет вас на новые идеи и каверы: личный опыт, любимые исполнители или что-то ещё?

Ханымана: Нас вдохновляет наша дружба, желание чаще видеться, работать вместе и создавать что-то новое. Именно человеческая связь внутри коллектива даёт нам энергию для творчества.



