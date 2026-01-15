 На каких улицах Баку 15 января наблюдаются транспортные заторы? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

На каких улицах Баку 15 января наблюдаются транспортные заторы?

First News Media08:45 - Сегодня
На каких улицах Баку 15 января наблюдаются транспортные заторы?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг "20 Января";

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Приморская улица, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

14. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

15. Проспект Бабека, в направлении центра;

16. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

17. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

18. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".

Поделиться:
221

Актуально

Общество

В Азербайджане высота снежного покрова достигла 41 см

Экономика

Загадочная история Bank Melli Iran: что скрывается в отчетах самого необычного ...

В мире

Иран открыл свое воздушное пространство после пятичасового закрытия - ОБНОВЛЕНО

В мире

Пехлеви заявил, что признает Израиль в случае прихода к власти в Иране

Общество

В Азербайджане высота снежного покрова достигла 41 см

В Баку скончалась студентка третьего курса

В Загатале таксист скончался за рулем - ВИДЕО

В Азербайджане семь адвокатов получили предупреждения

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Известный телекомментатор: У Азербайджана – лучший гимн среди стран «Формулы-1» - ВИДЕО

Погода на вторник: В Баку ожидается мокрый снег, усилится ветер

AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку

В Азербайджане у пары, имеющий 8 внуков, родился 10-ый ребенок - ВИДЕО

Последние новости

Арагчи отверг обвинения в планах вешать протестующих

Сегодня, 10:53

В Азербайджане высота снежного покрова достигла 41 см

Сегодня, 10:47

Кино на неделю: Вторая часть зомби-трилогии «Храм костей» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:43

«Меня это вполне устроит»: Трамп дал оценку Пехлеви и сразу сделал оговорку

Сегодня, 10:37

В Баку скончалась студентка третьего курса

Сегодня, 10:34

Загадочная история Bank Melli Iran: что скрывается в отчетах самого необычного финансового учреждения Баку

Сегодня, 10:20

Иран открыл свое воздушное пространство после пятичасового закрытия - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:10

В Загатале таксист скончался за рулем - ВИДЕО

Сегодня, 10:05

В Азербайджане семь адвокатов получили предупреждения

Сегодня, 09:53

В Лянкяране брат зарезал брата

Сегодня, 09:40

СМИ: Трамп не хочет затяжной войны с Ираном, но готов нанести быстрый удар

Сегодня, 09:35

Пехлеви заявил, что признает Израиль в случае прихода к власти в Иране

Сегодня, 09:25

В Индии была поднята тревога из-за слона, который унес жизни 22 человек, также подключен искусственный интеллект

Сегодня, 09:20

Кошмарный дебют Арбелоа: «Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании от «Альбасете» - ВИДЕО

Сегодня, 08:57

В Сумгайыте 48-летний мужчина скончался из-за отравления угарным газом

Сегодня, 08:50

СМИ: Великобритания эвакуировала дипломатов из Ирана

Сегодня, 08:47

На каких улицах Баку 15 января наблюдаются транспортные заторы?

Сегодня, 08:45

Саудовская Аравия не разрешит использовать свою территорию для ударов по Ирану

Сегодня, 00:00

Дания и США создадут рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг Гренландии

14 / 01 / 2026, 23:39

AФФА подписала лицензионное соглашение с ФИФА

14 / 01 / 2026, 23:20
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43