На каких улицах Баку 15 января наблюдаются транспортные заторы?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг "20 Января";

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Приморская улица, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

14. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

15. Проспект Бабека, в направлении центра;

16. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

17. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

18. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".