Дорога Губа-Хыналыг очищена от снега - ФОТО

Дорога Губа – Хыналыг очищена от снега, лавин или оползней не зафиксировано.

Проблем с въездом и выездом из села Хыналыг местных жителей и туристов не наблюдается.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в последние дни в некоторых местах участка дороги 37-47 км выпало более 10 см снега. В настоящее время дежурные бригады местного управления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, оснащенные тяжелой техникой, контролируют дорогу.

Начальник участка Билал Султанов сообщил, что заснеженные участки дороги очищены, территория посыпана пескосоляной смесью.

Неопытным и не ориентирующимся на данной территории водителям, а также тем, чьи транспортные средства не приспособлены к нынешним погодным условиям, не рекомендуется пользоваться дорогой Губа – Хыналыг в снежную погоду.