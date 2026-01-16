 В Гусаре установлен бюст народной артистки Азербайджана и Дагестана Эльзы Ибрагимовой - ФОТО | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий15:55 - Сегодня
В Гусаре установлен бюст народной артистки Азербайджана и Дагестана Эльзы Ибрагимовой - ФОТО

В Гусарской школе искусств состоялось торжественное мероприятие, посвящённое дню рождения выдающегося азербайджанского композитора, народной артистки Азербайджанской Республики и Дагестана Эльзы Ибрагимовой, чьи песни любимы многими поколениями слушателей.

10 января Э.Ибрагимовой могло бы исполниться 88 лет.

Главным событием мероприятия стало открытие бюста Эльзы Ибрагимовой, которое стало данью её выдающемуся вкладу в азербайджанскую музыку - бюст был установлен у Гусарской школы искусств, где обучаются новые поколения музыкантов, продолжающих традиции композитора.

О прошедшем мероприятии 1news.az рассказал брат композитора Чингиз Ибрагимов, который принял участие в церемонии открытия бюста и выступил с речью, вспоминая многогранное творчество и жизнь сестры.

После официальной части состоялся концерт, в рамках которого воспитанники Гусарской школы искусств исполнили популярные песни композитора - музыкальная программа подчеркнула популярность на протяжении поколений произведений Эльзы Ибрагимовой и ее влияние на развитие национальной музыкальной культуры.

Отметим, что мероприятие собрало официальных лиц, преподавателей, студентов и любителей музыки, которые ещё раз смогли прикоснуться к наследию выдающегося композитора Эльзы Ибрагимовой и почтить память народной артистки.

