Парижская заявка Азербайджана на «Большой шлем»

Команда Азербайджана по дзюдо заявилась на первый «Большой шлем» наступившего года.

Он состоится в Париже 7-8 февраля. В заявку вошли олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), а также Балабей Агаев (60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев, Вусал Галандарзаде (оба 81 кг), Аждар Багиров (100 кг), Ушанги Кокаури и Кянан Насибов (оба +100 кг).

Наверняка в заявке будет пополнение, так как Эльджан Гаджиев (90 кг), участие которого было запланировано во Франции, получил травму на сборах команды в Австрии.

На данный момент на «Большой шлем», по традиции открывающий сезон, заявились дзюдоисты из 74-х стран.

