Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО

16 января Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев был похоронен на Военном мемориальном кладбище.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала состоялась церемония прощания с Национальным героем Азербайджана, в которой приняли участие представители государственных структур и общественности.

Затем тело Шахина Тагиева было предано земле под звуки государственного гимна Азербайджанской Республики и оружейного залпа.

В память о Национальном герое Азербайджана были прочитаны молитвы, на его могилу возложены цветы и венок.

Напомним, что уроженец города Шуша Шахин Талыб оглу Тагиев родился 3 февраля 1949 года в городе Тертер. В 1969 году окончил Энергетический техникум и был направлен в Удмуртскую область России. В молодые годы работал в России и Азербайджане в энергетической сфере и торговле, а в 1988 году присоединился к национально-освободительному движению. В 1991 году был добровольцем в Карабахской войне, командовал ротой в звании лейтенанта. В 1992 году был назначен командиром батальона «Гуртулуш», созданного на базе той же роты, проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта на агдеринском направлении, а также в боях на тертерском, сейсуланском, ярымджанском и левонархском направлениях. Скончался 29 декабря 2025 года в Мальмё (Швеция) после продолжительной болезни.

Тело Шахина Тагиева было доставлено на Родину в ночь на 15 января при поддержке и организационном содействии Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Сын Национального героя Ровшан Тагиев сказал, что его отец передал свою любовь к Родине детям и внукам, воспитывая их в патриотическом духе.

«В 2020 году, в период Отечественной войны, мой отец хотел приехать на Родину. Он горел желанием как бывший воин присоединиться к войне и сражаться. Однако из-за пандемии коронавируса и преклонного возраста это не удалось. Его сердце оставалось на Родине, он не пропускал ни одной новости с фронта. Пенсию, получаемую как Национальный герой, он перечислял на счет Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана. Освобождение земель пядь за пядью было для него бесценным чувством. Каждый день, когда приходили вести о Победе, он радовался. 8 ноября я был на работе. Он позвонил, сказал, что Шуша освобождена, и заплакал. Когда он приезжал в Баку, поехал в Карабах, посетил Шушу», - отметил он.

Двоюродная сестра покойного Симузар Халыгова сказала, что Шахин Тагиев был безгранично предан Родине и во время 44-дневной Отечественной войны звонил, делясь радостью Победы со слезами на глазах: «Во время войны он внимательно следил за выступлениями Президента Ильхама Алиева и гордился каждой вестью о Победе. В Первой Карабахской войне была разрозненность. Армию сформировал Великий лидер Гейдар Алиев. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджанская армия продолжает усиливаться и укрепляться. Видя это, Шахин очень радовался. Я благодарю руководство страны и государственные структуры за то, что была организована доставка его тела на Родину и достойное захоронение».

Друг покойного Алескер Рустамов, делясь воспоминаниями о Шахине Тагиеве, сказал, что он был мягким, но, в то же время, резким человеком: «Я воевал на Агдамском направлении, а он участвовал в боях на направлениях Тертер и Агдера. Мне было 23 года, ему - 40. Хотя мы были на разных направлениях, знали друг о друге. Сослуживцы очень его любили. Тогда мы шли в бой на танке с охотничьими ружьями. Арсенал нашей армии был модернизирован, профессионализм вырос. В результате мы победили. Теперь с гордостью говорим, что наши земли освобождены. Шахину тоже было суждено увидеть Победу».

Участник Первой Карабахской войны, командир взвода Ахли Хабиев отметил, что с ноября 1992 года по апрель 1993 года он вместе с Шахином Тагиевым участвовал в боях в составе батальона «Гуртулуш»: «Шахин был очень смелым, патриотичным и бесстрашным человеком. Мы вместе воевали в направлении сел Сырхавенд и Чылдыран Агдеринского района. В Первой Карабахской войне он плакал, когда мы теряли земли. Во Второй же Карабахской войне его радости не было предела. После Победы ему довелось приехать и посетить Шушу. Он должен был снова приехать на Родину и встретиться с нами, но в этот раз не сложилось - он вернулся иначе…»..

