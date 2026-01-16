 Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО

First News Media18:02 - Сегодня
Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО

16 января Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев был похоронен на Военном мемориальном кладбище.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала состоялась церемония прощания с Национальным героем Азербайджана, в которой приняли участие представители государственных структур и общественности.

Затем тело Шахина Тагиева было предано земле под звуки государственного гимна Азербайджанской Республики и оружейного залпа.

В память о Национальном герое Азербайджана были прочитаны молитвы, на его могилу возложены цветы и венок.

Напомним, что уроженец города Шуша Шахин Талыб оглу Тагиев родился 3 февраля 1949 года в городе Тертер. В 1969 году окончил Энергетический техникум и был направлен в Удмуртскую область России. В молодые годы работал в России и Азербайджане в энергетической сфере и торговле, а в 1988 году присоединился к национально-освободительному движению. В 1991 году был добровольцем в Карабахской войне, командовал ротой в звании лейтенанта. В 1992 году был назначен командиром батальона «Гуртулуш», созданного на базе той же роты, проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта на агдеринском направлении, а также в боях на тертерском, сейсуланском, ярымджанском и левонархском направлениях. Скончался 29 декабря 2025 года в Мальмё (Швеция) после продолжительной болезни.

Тело Шахина Тагиева было доставлено на Родину в ночь на 15 января при поддержке и организационном содействии Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Сын Национального героя Ровшан Тагиев сказал, что его отец передал свою любовь к Родине детям и внукам, воспитывая их в патриотическом духе.

«В 2020 году, в период Отечественной войны, мой отец хотел приехать на Родину. Он горел желанием как бывший воин присоединиться к войне и сражаться. Однако из-за пандемии коронавируса и преклонного возраста это не удалось. Его сердце оставалось на Родине, он не пропускал ни одной новости с фронта. Пенсию, получаемую как Национальный герой, он перечислял на счет Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана. Освобождение земель пядь за пядью было для него бесценным чувством. Каждый день, когда приходили вести о Победе, он радовался. 8 ноября я был на работе. Он позвонил, сказал, что Шуша освобождена, и заплакал. Когда он приезжал в Баку, поехал в Карабах, посетил Шушу», - отметил он.

Двоюродная сестра покойного Симузар Халыгова сказала, что Шахин Тагиев был безгранично предан Родине и во время 44-дневной Отечественной войны звонил, делясь радостью Победы со слезами на глазах: «Во время войны он внимательно следил за выступлениями Президента Ильхама Алиева и гордился каждой вестью о Победе. В Первой Карабахской войне была разрозненность. Армию сформировал Великий лидер Гейдар Алиев. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджанская армия продолжает усиливаться и укрепляться. Видя это, Шахин очень радовался. Я благодарю руководство страны и государственные структуры за то, что была организована доставка его тела на Родину и достойное захоронение».

Друг покойного Алескер Рустамов, делясь воспоминаниями о Шахине Тагиеве, сказал, что он был мягким, но, в то же время, резким человеком: «Я воевал на Агдамском направлении, а он участвовал в боях на направлениях Тертер и Агдера. Мне было 23 года, ему - 40. Хотя мы были на разных направлениях, знали друг о друге. Сослуживцы очень его любили. Тогда мы шли в бой на танке с охотничьими ружьями. Арсенал нашей армии был модернизирован, профессионализм вырос. В результате мы победили. Теперь с гордостью говорим, что наши земли освобождены. Шахину тоже было суждено увидеть Победу».

Участник Первой Карабахской войны, командир взвода Ахли Хабиев отметил, что с ноября 1992 года по апрель 1993 года он вместе с Шахином Тагиевым участвовал в боях в составе батальона «Гуртулуш»: «Шахин был очень смелым, патриотичным и бесстрашным человеком. Мы вместе воевали в направлении сел Сырхавенд и Чылдыран Агдеринского района. В Первой Карабахской войне он плакал, когда мы теряли земли. Во Второй же Карабахской войне его радости не было предела. После Победы ему довелось приехать и посетить Шушу. Он должен был снова приехать на Родину и встретиться с нами, но в этот раз не сложилось - он вернулся иначе…»..

Напомним, что уроженец города Шуша Шахин Талыб оглу Тагиев родился 3 февраля 1949 года в городе Тертер. В 1969 году окончил Энергетический техникум и был направлен в Удмуртскую область России. В молодые годы работал в России и Азербайджане в энергетической сфере и торговле, а в 1988 году присоединился к национально-освободительному движению. В 1991 году был добровольцем в Карабахской войне, командовал ротой в звании лейтенанта. В 1992 году был назначен командиром батальона «Гуртулуш», созданного на базе той же роты, проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта на агдеринском направлении, а также в боях на тертерском, сейсуланском, ярымджанском и левонархском направлениях. Скончался 29 декабря 2025 года в Мальмё (Швеция) после продолжительной болезни.

Поделиться:
255

Актуально

Экономика

Ильхам Алиев сменил главу правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское ...

Общество

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское ...

Мнение

Формула безопасности Президента Ильхама Алиева - «Этическая Realpolitik»

Общество

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Общество

Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13

Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО

Водитель «BakuBus» отказался управлять транспортным средством - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» - Досье

Выбор редактора

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Местами снег и сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Завтра в Баку ожидается сильный ветер - ПРОГНОЗ

Погода на вторник: В Баку ожидается мокрый снег, усилится ветер

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Последние новости

Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

Сегодня, 19:30

Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан

Сегодня, 19:15

«Ирада жива, её удерживают в мире джиннов»: Убивший возлюбленную бизнесмен невменяем или симулирует?

Сегодня, 19:00

Зеленский: Подписание соглашения может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе

Сегодня, 18:45

Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13

Сегодня, 18:30

В Азербайджане отцам предоставят оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка

Сегодня, 18:15

Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО

Сегодня, 18:02

​​​​​​​В Баку торжественно отметили 110-летие со дня рождения Рашида Бейбутов – ФОТО

Сегодня, 17:48

Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс

Сегодня, 17:45

Водитель «BakuBus» отказался управлять транспортным средством - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:43

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» - Досье

Сегодня, 17:41

​​​​​​​В Турции ютубер убил двоих своих детей и покончил с собой - ФОТО

Сегодня, 17:28

Ильхам Алиев сменил главу правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»

Сегодня, 17:23

Надежда Исмайлова награждена орденом «Шохрет»

Сегодня, 17:20

Пашинян пропустит экономический форум в Давосе

Сегодня, 17:17

Компанию «Atena» уличили в нарушении правил конкуренции

Сегодня, 17:07

Формула безопасности Президента Ильхама Алиева - «Этическая Realpolitik»

Сегодня, 17:01

Парижская заявка Азербайджана на «Большой шлем»

Сегодня, 17:00

В Баку завершилась конференция БИГ, посвященная репрессиям в отношении нацменьшинств в Индии

Сегодня, 16:50

Xiaomi представляет серию REDMI Note 15: REDMI Titan Durability и передовые возможности съёмки - ФОТО

Сегодня, 16:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43