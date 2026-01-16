 Аббас Аббасов о целях конференции по теме притеснений нацменьшинств в Индии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Аббас Аббасов о целях конференции по теме притеснений нацменьшинств в Индии

First News Media10:45 - Сегодня
Аббас Аббасов о целях конференции по теме притеснений нацменьшинств в Индии

Сегодняшняя конференция, а также сопровождающая ее выставка, исторические материалы и свидетельские показания наглядно продемонстрируют массовые убийства, нарушения прав человека и жестокое обращение, с которыми на протяжении многих лет сталкивались сикхи.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, выступая на международной конференции в Баку на тему: «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии».

Он подчеркнул, что мероприятие направлено на обсуждение болезненной и часто остающейся без должного внимания проблемы - продолжающегося насилия против сикхов в Индии. По его словам, конференция стала не просто площадкой для академических дискуссий, а пространством для открытого диалога, осмысления происходящего и требования отчетности. В рамках форума рассматриваются исторические предпосылки дискриминации сикхов и их многолетняя борьба за справедливость.

Аббасов также отметил, что одной из ключевых задач БИГ сегодня является создание агентства, которое будет заниматься вопросами устранения колониализма.

«За последние два года мы провели более 35 совместных конференций по всему миру, объединив политических лидеров, ученых, юристов, представителей движений за независимость, гражданского общества и специальных докладчиков ООН. Мы установили прочное сотрудничество с более чем 20 странами и заморскими территориями, выстроили партнерские отношения с 25 международными организациями и институтами, подготовили свыше 30 отчетов, издали 4 книги и представили в ООН ряд альтернативных докладов по политике», - добавил он.

Источник: Report

Поделиться:
216

Актуально

Общество

В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности критической информационной ...

Общество

Газанфар Аббасов о задержке в Иране: «Меня отпустили после фото с Масудом ...

От редакции

​​​​​​​Азербайджан определил курс культурного развития до 2040 года - ...

Общество

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Политика

Рамеш Сингх Арора: В Дели были убиты целые семьи сикхов

Сидху Дабиндерджит Сингх: Сикхи веками выступают за равенство и религиозную свободу

Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущее

Аббас Аббасов о целях конференции по теме притеснений нацменьшинств в Индии

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

СМИ: Глава МИД Израиля посетит Азербайджан

Источники в правительстве: Освобождение или передача Армении лиц, совершивших преступления против азербайджанского народа, невозможны

Помощник Президента Азербайджана обсудил сотрудничество с послом Казахстана - ФОТО

Депутаты Милли Меджлиса вернутся к работе с 15 января

Последние новости

Газанфар Аббасов о задержке в Иране: «Меня отпустили после фото с Масудом Пезешкианом» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:52

Названы очередные звездные участники DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

Сегодня, 11:42

Рамеш Сингх Арора: В Дели были убиты целые семьи сикхов

Сегодня, 11:38

​​​​​​​Азербайджан определил курс культурного развития до 2040 года - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:35

Главы МИД ЕС рассмотрят новые санкции против Ирана 29 января

Сегодня, 11:27

Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию

Сегодня, 11:23

Сидху Дабиндерджит Сингх: Сикхи веками выступают за равенство и религиозную свободу

Сегодня, 11:13

Тихий разворот Италии на Восток: Рим и Баку формируют новые геоэкономические тренды

Сегодня, 11:05

Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

Сегодня, 11:02

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Разрушаем мифы о «прописке» в квартире

Сегодня, 10:55

Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущее

Сегодня, 10:47

Аббас Аббасов о целях конференции по теме притеснений нацменьшинств в Индии

Сегодня, 10:45

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы

Сегодня, 10:40

В Геранбое автомобиль врезался в домашний скот

Сегодня, 10:35

Фон дер Ляйен: в ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против Ирана

Сегодня, 10:30

Мятежный епископ подал иск против Гарегина II

Сегодня, 10:12

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Сегодня, 10:08

В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры

Сегодня, 10:05

В доме жителя Товуза обнаружено свыше 6 кг наркотиков

Сегодня, 10:03

Россия заняла последнее место в рейтинге мира

Сегодня, 09:57
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43