Ханде Эрчел признана самой стильной актрисой года - ФОТО

В Стамбуле состоялась 11-я ежегодная церемония ELLE Style Awards 2026 - одно из самых заметных событий в мире турецкой моды и стиля.

Церемония, организованная турецкой версией международного модного журнала ELLE, была посвящена чествованию самых стильных, вдохновляющих и успешных представителей индустрий моды, искусства, развлечений и социальных медиа за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года.

ELLE Style Awards традиционно называют главным стилевым ориентиром Турции: награды вручаются не только за внешние образы, но и с фокусом на культурную значимость, устойчивые инициативы, креативные достижения и влияние на формирование современных трендов.

Красная дорожка мероприятия собрала большое количество звезд: среди гостей были актёры, музыканты, модели, дизайнеры и инфлюенсеры.

Самой стильной актрисой года по версии ELLE Türkiye стала звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел, а актером – Барыш Ардуч.

Певец Кенан Догулу получил награду за вклад в развитие стиля в индустрии культуры и музыки, а приз за лучшую телевизионную роль года достался Халиту Эргенчу, а самым стильным музыкантом Турции стала Зейнеп Бастык.

Полный список лауреатов премии ELLE Style Awards 2026 доступен здесь.